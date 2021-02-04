Актёр назвал циничным шоу Малахова о Василии Лановом

https://static.news.ru/photo/02f509ae-66f7-11eb-9fc2-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Тенденция делать передачи о многомиллионных состояниях умерших российских артистов и их наследниках очерняет память хороших людей. Об этом заявил актёр Сергей Марочкин.

Только я написал статью о прекрасном актёре Василии Семёновиче Лановом, который нас покинул, как на сайте Андрея Малахова появилась новость о его многомиллионном наследстве. Скоро передача о деньгах и недвижимости Ланового появится в эфире, и это меня очень опечалило, — цитирует его «Царьград».

Марочкин добавил, что в последнее время в подобных программах речь идёт о баснословном наследстве звёзд, делёжке денег, семейных дрязгах, обвинениях, поиске внебрачных детей. Он напомнил о программах, посвящённых Джигарханяну, Абдулову, Баталову, Олейникову. Он удивился, почему этого не происходит при жизни актёров.

Я видел много таких передач, и каждый раз они заканчиваются неразберихой, криками «экспертов» и только очерняют память хороших людей, сообщил Марочкин.

Он также с печалью отметил, что подобные программы имеют большие рейтинги. То есть зритель смотрит шоу, подпитывая каналы. А каналы снимают всё новые программы, надеясь на зрительские симпатии. В результате получается, что на горе зарабатывают всё больше людей.

Как писал NEWS.ru, Лановой умер 28 января от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Вместе с супругой Ириной Купченко он был госпитализирован в начале месяца. В последний день ему резко стало хуже, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Мэтр запомнился зрителям ролями в культовых советских картинах: «Алые паруса», «Иду на грозу», «Офицеры», «Анна Каренина», «Война и мир».

Соболезнования в связи со смертью Ланового выразил президент РФ Владимир Путин, слова сочувствия близким артиста высказали также мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Глава комитета столичной думы по культуре Евгений Герасимов заявил, что в столице РФ может появиться памятник актёру или будет установлена мемориальная табличка.