Актёр Логинов рассказал о семейной жизни с молодой женой

https://static.news.ru/photo/87ebcdda-3954-11eb-bd1b-fa163e074e61_660.jpg Виктор Логинов Фото: Nadezhda Lebedeva/Global Look Press

45-летний артист Виктор Логинов, наиболее известный российскому зрителю по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», рассказал о семейной жизни. Недавно он связал себя узами брака с Марией Гуськовой. Девушка младше артиста на 22 года, но его это не смущает.

Годы, как я считаю, никогда не были показателем. Бывает, родишься с человеком в один день, а очень разный по возрасту. Возраст совсем не показатель, — рассказал артист в эфире телеканала «Россия».

Молодая супруга моложе его дочери от первого брака. Артист отметил, что жена нормально приняла его прошлое.

Просто у меня на несколько разбитых коленок больше, — признался Логинов.

Звезда «Счастливы вместе» пока не знакомил свою новую супругу с 80-летним отцом. Артист подчеркнул, что в ближайшее время эта встреча состоится, он надеется, что это будет лучшее знакомство родителей с молодой женой сына.

Как писал NEWS.ru, Логинов женился 18 октября этого года. Бракосочетание прошло в Санкт-Петербурге. На торжественной церемонии не было родственников и друзей, только фотограф и оператор.

Артист был трижды женат. От трёх браков у него есть три сына и дочь. Актёр неоднократно рассказывал в интервью, что изменял своим избранницам. Звезда «Счастливы вместе» считает, что четвёртый брак будет для него последним.