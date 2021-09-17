Актёр Логинов рассказал о детстве в Кемерово и личной жизни

Артист Виктор Логинов, наиболее известный по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», рассказал о своей личной жизни и о том, как прошло его детство в Кемерово. Об этом актёр рассказал порталу argumenti.ru.

Кемерово — моя родина. Моё детство, причём оно было весёлое. Мы с братом любили играть в казаки-разбойники. Мы, пацаны, были положительными героями, а «вражинами» сделали девчонок. Мы их ловили и учиняли допросы, — вспоминает актёр.

А уже во время учёбы в Екатеринбургском театральном институте, во время летней практики на Сахалине, он знакомится с девушкой Наташей.

У нас завязался роман. И в один прекрасный день она сказала, что ждёт от меня ребёнка. Я не придумал ничего лучше, как уйти от неё. И мне до сих пор стыдно, — делится Логинов.

По словам актёра, прошло много лет, сейчас он поумнел и рад, что смог продолжить учиться по своей профессии, так как впоследствии это принесло ему всероссийскую известность благодаря участию в сериале «Счастливы вместе».

Мне позвонила моя знакомая актриса и сказала, что снимают американский сериал в русском исполнении. Я пошёл на кастинг. Три дня показывался. Думал, что не подойду. Но мне позвонили и сказали, что завтра летим в Москву, — заключил артист.

Ранее сообщалось, что российский актёр Виктор Логинов, наиболее известный по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», связал себя узами брака в четвёртый раз. Избранницей артиста стала коллега по цеху Мария Гуськова, которая младше мужа на 23 года.