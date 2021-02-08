Актёр Леонид Куравлёв перестал выходить на связь

https://static.news.ru/photo/094610ec-6a20-11eb-a5ec-96000091f725_660.jpg Леонид Куравлёв Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Близкие Леонида Куравлёва сообщили, что не могут связаться с актёром. Соседи артиста также не могут сказать, когда его видели в последний раз.

По словам друга Куравлёва Никаса Сафронова, он не видел его уже больше года. Он также не может дозвониться ни ему, ни его дочери.

Он всё время думал о смерти и думает, потому что ушла жена его любимая. Она для него была как мать. И вдруг он потерялся, — рассказал художник в эфире телеканала НТВ.

Как отметила соседка, когда она его раньше встречала, он всегда был один, одетый во всё чёрное и всегда грустный.

Другой друг актёра, киновед Александр Шпагин, не видел Куравлёва уже полтора года. При этом он высказал серьёзные опасения относительно его морального состояния.

Я видел, что с каждым годом человек всё больше заболевает болезнью смерти. Он всё более уходящий объект. Ему сложнее и сложнее настроить себя на лад энергетики. Он себя готовит на тот свет, — сказал Шпагин.

Как писал ранее NEWS.ru, после смерти супруги Леонид Куравлёв стал вести достаточно уединённый образ жизни, не участвует в телепрограммах и не даёт интервью. Актёр проживает в знаменитом жилом комплексе 1931 года постройки на Берсеневской набережной Москвы-реки.

Сейчас об актёре заботится его дочь Екатерина, которая переехала к отцу после развода с мужем. Дочь тщательно оберегает отца, сама подходит к телефону, не открывает дверь посторонним. Как рассказали соседи актёра, Куравлёв также общается со сторожем парковки дома, они беседуют часами напролёт. Соседи отмечают, что всё дело в том, что Куравлёв сам отлично разбирается в машинах.

Супруга Леонида Куравлёва — преподаватель английского языка и директор школы Нина Васильевна — умерла в 2012 году. Вместе они прожили 52 года.