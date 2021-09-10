Актёр из «Последнего янычара» объявился после острого психоза

Актёр Артём Алексеев, известный по сериалу «Последний янычар», объявился после госпитализации с острым психозом. В клинику Алексеева поместили после того, как он выкрал у жены дочь.

О своём самочувствии артист рассказал на своей странице в Instagram. По его словам, он стабилен, сейчас с ним всё в порядке.

Всем привет! Друзья — все, кто за меня переживал и переживает, — со мной всё в порядке. Я абсолютно чист, никаких наркотиков во мне не нашли. Психологически я тоже стабилен. Да, был нервный срыв, но со мной всё в порядке. Спасибо всем, кто за меня переживал. С нами бог, — написал Алексеев.

В подтверждении своих слов артист опубликовал фото, на котором он стоит возле центра наркологии и держит в руках справку о том, что не употреблял никаких наркотических средств.

Ранее сообщалось, что Алексеев поругался с женой, забрал дочь и ходил с ней по городу. Изначально медики связали поведение артиста с употреблением наркотических веществ.