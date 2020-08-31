Актёр фильма «Ворошиловский стрелок» скрывал внебрачную дочь

https://static.news.ru/photo/eda8fcae-ebae-11ea-91ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Шевченков/facebook.com

Артист Алексей Шевченков, известный по роли в фильме «Ворошиловский стрелок», а также в сериале «Дальнобойщики», рассказал о том, что у него есть третий — внебрачный — ребёнок.

У меня три дочки... Про третью никогда не рассказывал, но больше не хочу это скрывать, ведь она тоже моя дочь, хоть и от другой женщины, — приводит слова артиста StarHit.

Его внебрачной дочери Ульяне сейчас полтора года. Актёр подчёркивает, что все его дочери одинаково любимы.

По его словам, он полностью свободен от отношений со своей бывшей женой, однако он никогда не чувствовал себя свободным от детей.

Никогда нельзя отрекаться от того, что есть, — отмечает артист.

По словам Шевченкова, он хотел дать девочке свою фамилию, однако мать Ульяны не согласилась.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Алексей Шевченков, по собственному признанию, ранее имел проблемы с алкоголем и участвовал в пьяной драке с музыкантом Сергеем Шнуровым.