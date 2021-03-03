Актёр Долинский обвинил жену Грачевского в смерти режиссёра

https://static.news.ru/photo/5dad55d0-7cb5-11eb-a85d-96000091f725_660.jpg Владимир Долинский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артист Владимир Долинский, близко друживший с создателем «Ералаша» Борисом Грачевским, обвинил его бывшую супругу Анну в смерти режиссёра. Свои претензии он высказал в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Грачевский создал «Ералаш», в эпизодах журнала снялись сотни детей, некоторых из них сегодня страна знает как известных актёров и певцов.

По словам Долинского, экс-супруга режиссёра изменяла мужу и шантажировала его ребёнком. Ранее сама женщина опровергала слухи о супружеской неверности. При этом она говорила, что сам Грачевский никогда по-настоящему её не любил.

Однако актёр Долинский считает, что именно жена виновна в смерти худрука «Ералаша».

Она изменяла, шантажировала Бориса ребёнком. Всё это сказалось на его здоровье. Поэтому коронавирус и обернулся летальным исходом, — заявил он.

Как ранее передавал NEWS.ru, Анна Грачевская заявила о намерении бороться за наследство режиссёра. Женщина призналась, что была в шоке, узнав, что артист оставил своим наследникам.