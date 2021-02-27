Актёр Дмитрий Певцов потребовал запретить «потные малаховские» передачи

https://static.news.ru/photo/eea45df6-799d-11eb-8764-96000091f725_660.jpg Андрей Малахов Фото: vk.com/malahovrussia

Актёр театра и кино Дмитрий Певцов заявил, что в наше время необходимо подвергать суровой цензуре абсолютно всё, начиная от театральных постановок и заканчивая телевидением.

По его мнению, оценивать то, что идёт в массы, должны настоящие специалисты: искусствоведы, правоведы, Церковь и культурологи. Только они, по его мнению, смогут обезопасить россиян от грязных и лживых новостей.

Понимаете, эти художники в кавычках занимаются не автором, а своими комплексами, нетрадиционными сексуальными статусами, занимаются собой, а не автором и содержанием пьесы. Как сделать нам, чтобы люди смотрели не «Дом-2» и не «потные» малаховские передачи? Надо культивировать то, что несёт добро, любовь, веру, радость, надежду, — рассказал Певцов в интервью порталу «Слово и дело».

Как отметил актёр, людям надо концентрироваться на том, что они имеют на данный момент, а не на том, чего у них нет. Тогда и жизнь будет восприниматься по-другому.

Ранее актёр призвал вернуть в Россию советскую идеологию. По его мнению, то, что сейчас происходит в театрах, особенно в крупных городах, — бездарно и скучно или талантливо, но не несёт ни добра, ни любви, а это связано в основном с сексуально нереализованными комплексами. Певцов считает, что нужно искать хороших авторов, культивировать их и тащить, вместо «малаховщины» и всего телевизионного идиотизма, писал NEWS.ru.