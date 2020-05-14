Актёр Бродвея вышел из комы после ампутации ноги из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/a3d9738e-95d1-11ea-811e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Канадский актёр Ник Кордеро, которому ампутировали ногу из-за вызванных коронавирусом осложнений, вышел из комы. Об этом сообщила его супруга Аманда Клоотс.

Звезда Бродвея с конца марта находится в госпитале Седарс-Синай в Лос-Анджелесе, он очень слаб. По признанию Клоотс, такое простое действие как моргание отнимает у её мужа все силы. Кордеро слышит команды медиков и выполняет их, что значит, что он возвращается к привычному состоянию, передаёт CBC News.

Кордеро после госпитализации подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и ввели в кому. Во время лечения возникли проблемы со свёртыванием крови, из-за этого врачам пришлось ампутировать часть правой ноги мужчины.

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