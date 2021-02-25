Mash: актёр Борис Щербаков заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/20403ed4-773c-11eb-a3a5-96000091f725_660.jpg Борис Щербаков Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Российский актёр сдал положительный тест на коронавирус. Врачи опасаются за здоровье артиста, поскольку он входит в группу риска по возрасту.

11 декабря Щербакову исполнился 71 год. Результаты теста стали известны накануне Дня защитника Отечества 23 Февраля. В настоящее время актёр находится на самоизоляции.

Как сообщает Mash, в контакте с Щербаковым — актриса Татьяна Бронзова и их сын Василий.

В 1994 году актёр получил звание народного артиста России. Мужчина сыграл 200 ролей в художественных фильмах, а также с 2007 по 2014 год вёл «Доброе утро». Позднее он стал вести программы «Последний день» (телеканал «Звезда») и «Наше кино. История большой любви» (телеканал «Мир»). Как писал NEWS.ru, 20 мая президент Владимир Путин наградил его орденом Почёта.

В октябре СМИ сообщили, что Щербакова доставили в больницу с одышкой и кашлем. У мужчины якобы диагностировали заболевание лёгких и бронхит. Позднее его сын опроверг эту информацию.

Ранее 82-летний народный артист РСФСР Александр Збруев, который переболел коронавирусной инфекцией, заявил, что хорошо себя чувствует и приступит в скором времени к репетициям в театре.