Звёзды сериала «Игра престолов» Ленв Хиди и Гвендолин Кристи вместе проводят отпуск. Фото с совместного отдыха Хиди разместила в своём Instagram.
На кадре актрисы, исполнявшие роли Серсеи Ланистер и женщины рыцаря Бриенны Тарт, позируют на фоне курортного пейзажа.
Когда Бриенна и Серсея уехали в отпуск, — подписала снимок Хиди.
Публикация набрала огромное количество комментариев. Многие пользователи согласны, что это лучший финал киносаги, последние серии которой вызвали много споров в Сети.
Финал, который мы заслужили, — пишут фанаты сериала.
Ранее стало известно актёр Кит Харингтон, исполнившей в киносаге одну из главных ролей, снимется в новом фильме студии Marvel. Ему предлагают роль супергероя в одной из кинофраншиз.