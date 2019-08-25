https://static.news.ru/photo/4c9197de-c726-11e9-9054-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/iamlenaheadey

Звёзды сериала «Игра престолов» Ленв Хиди и Гвендолин Кристи вместе проводят отпуск. Фото с совместного отдыха Хиди разместила в своём Instagram.

На кадре актрисы, исполнявшие роли Серсеи Ланистер и женщины рыцаря Бриенны Тарт, позируют на фоне курортного пейзажа.

Когда Бриенна и Серсея уехали в отпуск, — подписала снимок Хиди.

Публикация набрала огромное количество комментариев. Многие пользователи согласны, что это лучший финал киносаги, последние серии которой вызвали много споров в Сети.

Финал, который мы заслужили, — пишут фанаты сериала.

Ранее стало известно актёр Кит Харингтон, исполнившей в киносаге одну из главных ролей, снимется в новом фильме студии Marvel. Ему предлагают роль супергероя в одной из кинофраншиз.