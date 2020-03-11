https://static.news.ru/photo/c033dc26-6382-11ea-a5dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Шепелев/Facebook

Журналист Дмитрий Шепелев может в ближайшее время выйти на новую работу после ухода с Первого канала. Об этом телеведущий написал на своей странице в социальной сети Instagram.

Cовсем скоро свободного времени снова не будет, — заявил мужчина.

Коллеги Шепелева рассказали, что Дмитрий давно хотел уволиться с Первого канала: его смущали затяжные съёмки и сама суть скандального шоу, которому ведущий пытался придать интеллигентный вид.

Решение уйти он принял, когда у него сдали нервы. Он спешил домой, но график съёмок затягивался, и ведущий не сдержался. Шепелев заявил, что уволится.

В итоге держать не стали, — рассказал знакомый с ситуацией сотрудник.

Среди возможных причин также называют запуск шоу Собчак: зарплату журналиста решили «урезать» в пользу гонорара известной блондинки. На этой почве Шепелев мог поругаться с начальством и покинуть канал.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Шепелев опубликовал в своём Instagram коллаж из двух фотографий, на которых изображены он и американский певец Джастин Тимберлейк. Снимок показывает схожесть их лиц. При этом сам журналист не стал объяснять своим поклонникам, почему сделал такой пост.