Коллеги Шепелева рассказали, что Дмитрий давно хотел уволиться с Первого канала: его смущали затяжные съёмки и сама суть скандального шоу, которому ведущий пытался придать интеллигентный вид.
Решение уйти он принял, когда у него сдали нервы. Он спешил домой, но график съёмок затягивался, и ведущий не сдержался. Шепелев заявил, что уволится.
В итоге держать не стали, — рассказал знакомый с ситуацией сотрудник.
Среди возможных причин также называют запуск шоу Собчак: зарплату журналиста решили «урезать» в пользу гонорара известной блондинки. На этой почве Шепелев мог поругаться с начальством и покинуть канал.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Шепелев опубликовал в своём Instagram коллаж из двух фотографий, на которых изображены он и американский певец Джастин Тимберлейк. Снимок показывает схожесть их лиц. При этом сам журналист не стал объяснять своим поклонникам, почему сделал такой пост.