Актрису — поклонницу естественной красоты заметили выходящей из клиники Дженнифер Энистон застали на выходе из клиники пластической хирургии

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Дженнифер Энистон

Актрисы Дженнифер Энистон и Сандра Буллок были замечены выходящими в среду, 27 марта, из клиники пластической хирургии The Retreat At Split Rock в Коннектикуте вместе с женой Джейсона Бейтмана Амандой Анкой, пишет Daily Mail. Клиника специализируется на профессиональной подтяжке верхней и нижней частей лица, стоимость каждой из которых составляет от $50 тысяч до $100 тысяч, а также на подтяжке бровей и глаз, стоимостью около $30 тысяч за процедуру. При этом ни одна из звезд никогда не признавалась в том, что прибегала к услугам пластической хирургии.

Звезд кино видели выходящими из кабинета доктора Нила Гордона, который специализируется на омоложении лица и ринопластике, а также инъекциях ботокса и кибеллы стоимостью около $3 тысяч и $6 тысяч соответственно. Как отмечает издание, в 2015 году Энистон заявила, что не является поклонницей уколов, и назвала «все эти косметические штучки» нелепыми. В то же время Энистон сообщала, что ей «нравятся» инъекции пептидов, которые могут замедлять старение, способствовать росту мышц и сжиганию жира.

Ранее Энистон назвала несколько правил по сохранению молодости и красоты. Одна из ее повседневных привычек — утренняя медитация. Также у актрисы есть ритуал, связанный с отсутствием гаджетов после пробуждения. Она рекомендует не пользоваться телефонами, электронной почтой, текстовыми сообщениями и соцсетями на протяжении нескольких часов ежедневно.