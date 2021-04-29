Актрису из «Глухаря» задержали по подозрению в краже

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Российская актриса Людмила Халилуллина задержана в Москве. Её подозревают в краже, передаёт «Пятый канал» со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации оперативников, 40-летняя артистка обнаружила на улице потерянную банковскую карту и решила потратить чужие деньги. По предварительным данным, женщина успела израсходовать 1,5 тысячи рублей. После этого её задержали полицейские, сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Людмила Халилуллина служит в электротеатре «Станиславский». Зрителю актриса известна по эпизодическим ролям в сериалах «Глухарь», «Идеальная семья» и «Склифосовский. Реанимация».

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