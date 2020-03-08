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Российская актриса Галина Киндинова госпитализирована в реанимацию с сердечным приступом. Женщину сопровождал её супруг Евгений Киндинов.

Пациентке провели курс интенсивной терапии, пишет Telegram-канал «112».

Галина Киндинова стала известной благодаря ролям в лентах «Сладкоголосая птица юности», «Приваловские миллионы» и «Нахлебник». Служит в МХТ имени А.Чехова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-президент Армении Роберт Кочарян доставлен в ереванский медицинский центр. У него проблемы с давлением. Об этом заявил глава его офиса Виктор Согомонян.

Политик был вторым президентом Армении с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года. 26 июля 2018 году ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по уголовному делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Политик заявил, что обвинения сфабрикованы, а уголовное дело является политическим преследованием.