Актрису Агату Муцениеце подозревают в беременности Актриса Муцениеце спровоцировала слухи о беременности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поклонники актрисы Агаты Муцениеце подозревают, что она беременна, сообщает издание «7 Дней.ru». На шоу «Абсолютно другая нага» звезда появилась с округлившимся животом — отрывок оттуда завирусился в интернете.

Пока что актриса оставляет эти догадки без комментариев. Однако в конце шоу Муцениеце заявила, что эти съемки для нее последние в 2025 году.

В конце прошлого года поползли слухи о том, что Агата Муцениеце начала отношения с музыкантом Петром Дрангой. СМИ сообщали о совместном появлении в театре SVET, где пара охотно позировала перед камерами вместе с дочерью актрисы Мией. Некоторое время спустя Муцениеце и Дранга вместе пришли на премьеру картины «Братья» — тогда в Сети распространялась информация, что актриса положила голову на его плечо после того, как погас свет, также писали о поцелуях. По окончании сеанса пару засняли обнимающейся.

Ранее сообщалось, что Агату Муцениеце разлучили с родным сыном — его отец, российский актер Павел Прилучный, запретил общение с матерью. Для того чтобы быть уверенным в соблюдении запрета, ему пришлось нанять охрану, а также сменить сыну номер телефона и заблокировать его в соцсетях.