Актриса Яна Троянова бросила режиссёра Василия Сигарева

https://static.news.ru/photo/5832cb6c-66df-11eb-b497-96000091f725_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

47-летняя актриса Яна Троянова рассталась со своим гражданским мужем — 44-летним режиссёром Василием Сигаревым. Об этом мужчина рассказал в интервью Юрию Дудю.

Она друг и кореш. Живём по отдельности с 1 сентября 2020 года. До этого ещё полтора года жили вместе, на одной территории. Насколько я понял, Троянова разлюбила меня как мужчину, — признался режиссёр.

Из-за расставания с актрисой ему даже пришлось обратиться к психиатру. Василию тяжело было принять факт, что они с Яной больше не вместе. Тем не менее им удалось остаться друзьями.

Троянова никак не прокомментировала расставание с режиссёром. Осенью прошлого года она призналась журналистам, что Сигарев страдает от алкогольной зависимости. Сама Яна долгое время испытывала аналогичные проблемы. Возможно, именно эта пагубная привычка послужила причиной расставания пары.

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