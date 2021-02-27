Актриса Татьяна Васильева призналась, что брала деньги у ухажёров

https://static.news.ru/photo/8cf115fc-7909-11eb-8d20-96000091f725_660.jpg Фото: Официальная группа Татьяны Васильевой/vk.com

Актриса Татьяна Васильева приняла участие в программе «Близкие люди» на телеканале «Россия 1», где рассказала ряд подробностей о своей личной жизни.

Разговор шёл в том числе и о конфликте в семье актрисы. После развода её сына Филиппа она потеряла возможность видеться с внуками. Невестка Васильевой сменила гнев на милость только тогда, когда актриса купила внукам квартиры. Васильева констатировала, что фактически купила возможность общаться с мальчиками.

Ещё одним гостем программы был адвокат Александр Добровинский. Он поинтересовался у Васильевой, были ли у неё богатые поклонники.

Если они мне были не очень неприятны, то это было возможно, чтобы за мной ухаживали такие мужчины. Были такие, что в газете приносили пачки денег, — ответила актриса.

Она добавила, что полученные таким образом средства часто тратила на крупные подарки для детей, так как считает их благополучие смыслом своей жизни.

Как писал NEWS.ru, ранее Васильева рассказала, как победила коронавирусную инфекцию. По её словам, решение покинуть клинику и лечиться дома под наблюдением медиков полностью оправдалось.