Актриса Тарасова описала разницу между Петербургом и Москвой

Петербург овеян особой атмосферой, он во многом отличается от Москвы, например, ритмом жизни и погодными условиями, заявила актриса Екатерина Тарасова. Она отметила, что даже её московские друзья считают северную столицу «чем-то совершенно другим», пишут argumenti.ru.

Петербург — это своя атмосфера, это люди, которые связаны определёнными ощущениями, взглядами на происходящее, которые полны гордостью и любовью к своему городу. Мои друзья-москвичи, приезжая сюда, в один голос повторяют, что Питер — это что-то совершенно другое. Начиная от ритма жизни, заканчивая погодными условиями. У нас здесь свой дух, наверное, то, о чём и писал Достоевский, — пояснила Тарасова.

Главное отличие Санкт-Петербурга от Москвы, убеждена Тарасова, заключается в «душе» северной столицы. Среди своих любимых мест в этом городе актриса выделила Таврический сад и Кирочную улицу. Она подчеркнула, что там очень приятно гулять и разглядывать красоту города.

Ранее ООН признала Москву лучшим мегаполисом мира по развитию инфраструктуры и качеству жизни. В глобальном списке, для которого, в частности, учитывались параметры экономической продуктивности и экологичности, российская столица находится на третьем месте из 29 мегаполисов мира .