Актриса, сыгравшая Машу из «Ворониных», изменилась до неузнаваемости

https://static.news.ru/photo/d4cb7b34-2b51-11eb-b0bf-fa163e074e61_660.jpg Мария Ильюхина Фото: Мария Ильюхина/vk.com

Актриса Мария Ильюхина, сыгравшая дочь Кости и Веры в сериале «Воронины», поделилась с поклонниками архивным снимком из детства.

Так, отмечая своё 17-летие, девушка предложила подписчикам оценить изменения, произошедшие с ней за эти годы. По мнению поклонников Ильюхиной, она не просто повзрослела, но и невероятно похорошела.

Ты там классно играла свою роль, сейчас ты стала ещё красивее, — написал в Instagram один из поклонников актрисы.

В настоящее время Мария занимается учёбой, однако не спешит бросать карьеру в кино. Девушка также пробует себя в качестве певицы. Известно, что у Ильюхиной уже есть бойфренд, с которым у неё довольно серьёзные отношения.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса Агата Муцениеце выложила в сторис Instagram кадры с беременным животиком. Примечательно, что рядом с артисткой стоял актёр Михаил Пшеничный, который является «экранным» мужем Муцениеце.

Так, актриса спросила у Пшеничного, рад ли тот такому событию.