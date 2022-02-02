Актриса Стежко объяснила, почему не стоит бояться сильно любить

Актриса Анастасия Стежко, известная россиянам по сериалу «Молодёжка», посоветовала быть честным с самим собой и не бояться сильной любви. Она считает, что если специально «закрываться» от партнёра в отношениях, построить крепкий союз не получится, пишут argumenti.ru.

Нужно быть честным с самим собой. Осознавать, что с тобой происходит. Если не давать себе волю, специально закрываться от другого человека, никаких честных нормальных отношений не получится, — заявила Стежко.

Она считает, что у многих людей мог сформироваться страх перед сильной любовью из-за негативного опыта в предыдущих отношениях. По мнению актрисы, в такой ситуации многое зависит от подходящего партнёра. Стежко убеждена, что от подобных ошибок никто не «застрахован».

И в этом, наверное, есть смысл любви настоящей. Ты не думаешь, сколько получишь взамен, — резюмировала Стежко.

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