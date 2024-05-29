Актриса Софья Каштанова рассказала, чем занимаются ее дети за границей Актриса Каштанова: сын у меня собирается стать полицейским

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Софья Каштанова

Актриса Софья Каштанова в беседе с корреспондентом NEWS.ru призналась, что ее дети растут на две страны. По словам знаменитости, ее пятилетний сын планирует стать полицейским. Это, отметила актриса на презентации к фестивалю «КиноБраво», единственная причина, которая мотивирует его ходить в детский сад. Первый международный фестиваль «КиноБраво» пройдет с 28 сентября по 4 октября в Красной Поляне и Большом Сочи.

Действительно, я живу на две страны уже очень много лет. Дети мои растут на две страны, что для меня очень важно. Я не говорила, что именно лучше там, чем здесь. Посыл у меня был, возможно, свой. Действительно, очень классно, когда есть возможность давать детям наслаждаться морем, фруктами и всякими разными активностями на улице, которые дают теплые страны, — поделилась Каштанова.

Актриса добавила, что она является человеком импульсивным и эмоциональным. Когда она говорила о жизни на две страны, ей хотелось поделиться такой информацией в соцсети.

А детей главное любить. Развивать, искать возможности для них, раскрывать таланты всячески. Поэтому чем больше активностей, тем лучше. Так вижу я. Максимально пытаюсь показывать и бокс, и плаванье, и теннис, и все прочее, — подчеркнула Каштанова.

Самое главное, по мнению актрисы, ориентироваться на желания детей. Такой комментарий Каштанова дала на полях презентации, посвященной международному фестивалю «КиноБраво».

Напомним, I Международный фестиваль «КиноБраво» начнется 28 сентября и завершится 4 октября. Смотр пройдет в Красной Поляне и большом Сочи.

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