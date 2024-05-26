Mash: актриса сериала «Интерны» лишилась семейного дома Mash: актриса из «Интернов» Орлова лишилась дома в Пятигорске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марина Орлова

Telegram-канал Mash сообщает, что актриса из сериала «Интерны» Марина Орлова потеряла свой родительский дом в Пятигорске из-за махинаций зятя с документами на недвижимость. Дом подарили Орловой и ее сестре Елене их родителями в 2018 году.

Как говорится в источнике, дом было решено отремонтировать, но из-за отсутствия времени у актрисы она оформила доверенность на свою долю на замужнюю сестру, чтобы та занималась реконструкцией. Однако затем Елена развелась. Бывший муж ее сестры захотел получить дом, так как он был «нажит» во время брака. Он начал процесс раздела имущества, суд принял сторону бывшего мужа и оставил дом им обоим.

Также уточняется, что на следующем заседании суда мужчина потребовал выселить всех, кто проживает в доме. Он предъявил техпаспорт на недвижимость в качестве доказательства своего права. Суд не стал разбираться в деталях и принял решение о выселении с последующей продажей дома и дележке денег. Актриса считает, что техпаспорт липовый и что ее зять воспользовался своими связями. Она намерена обжаловать решение суда.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что народную артистку России Маргариту Терехову госпитализировали в Москве с внутренним кровотечением. По данным канала, актриса находится под наблюдением врачей в состоянии средней тяжести.