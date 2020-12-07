Актриса Рената Литвинова заболела COVID-19

https://static.news.ru/photo/c5d3f6b4-38b8-11eb-a69d-fa163e074e61_660.jpg Рената Литвинова Фото: renatalitvinovaofficial/instagram.com

Заслуженная артистка РФ Рената Литвинова заболела коронавирусом. Об этом она написала в Instagram.

Ранее сообщалось, что Литвинова работает над серией видеоинтервью со знаменитыми артистами. Она спрашивает их о том, как они переносят ситуацию с пандемией. В проекте приняли участие Валентина Талызина, Эммануил Виторган, Василий Бочкарёв, Лариса Лужина, Тамара Сёмина и другие актёры, сообщает РИА Новости.

Едва завершив монтаж разговора с актёрами, учителями, врачами, даже с моей мамой, — как важно беречь друг друга, — я тут же заболела COVID-19, — рассказала Литвинова.

Она добавила, что сейчас ещё больше боится «за всех наших возрастных любимых». Особенно за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, которые беспомощны перед этой болезнью.

Как писал NEWS.ru, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала российских фигуристов, которые заразились коронавирусом перед пятым этапом Кубка России.

Речь, в частности, идёт о чемпионке мира Елизавете Туктамышевой, а также о чемпионах Европы Дмитрии Алиеве и Алёне Косторной. После выступления на московском этапе Гран-при они посетили устроенный организаторами турнира банкет, где и могли заразиться коронавирусом.