Актриса «Мира Дикого Запада» заявила в полицию на жену Мэрилина Мэнсона

https://static.news.ru/photo/ad39baf2-6a19-11eb-be95-96000091f725_660.jpg Эван Рэйчел Вуд Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Американская актриса Эван Рэйчел Вуд подала заявление в полицию на супругу рок-музыканта Мэрилина Мэнсона Линдси Юсич.

По её словам, 19 декабря она обратилась к правоохранительным органам из-за того, что жена певца угрожала выложить компрометирующие кадры, которые были сделаны во время романа Рэйчел Вуд и Мэнсона. Актриса отметила, что в тот момент ей не было 18 лет.

Она поделилась совместной фотографией с музыкантом, отметив, что снимок был сделан после концерта её экс-возлюбленного в Лас-Вегасе. На нём актриса запечатлена с нарисованными усами и в одежде, напоминающей нацистскую форму. Как заявила Рэйчел Вуд, в тот день певец дал ей очень много наркотиков.

Актриса уверена, что сейчас Юсич намерена разрушить её карьеру.

Как писал NEWS.ru, ранее актриса Энни Абрамс поделилась в Instagram скриншотом личной переписки с Мэрилином Мэнсоном, в которой рок-музыкант высмеивает набравшую вес Лану Дель Рэй.

Мэрилин Мэнсон оказался в центре скандала после того, как его бывшая девушка Эван Рэйчел Вуд заявила, что рок-музыкант применял к ней насилие. Сам певец отверг обвинения в насилии по отношению к Вуд. Из-за обвинений у Мэнсона ожидаемо начались проблемы с рекламными контрактами.