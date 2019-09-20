https://static.news.ru/photo/4103ddca-dba6-11e9-9f34-fa163e074e61_660.jpg Меган Фокс Фото: Wiese/face to face/Global Look Press

Голливудская актриса Меган Фокс объяснила, почему её шестилетний сын Ноа любит надевать платья.

В ток-шоу The Talk она рассказала, что Ноа очень интересуется модой. Иногда он надевает в школу платья, игнорируя реакцию одноклассников, передаёт Lenta.ru .

Я отправила его в действительно хипповую, либеральную школу, но даже здесь, в Калифорнии, есть маленькие мальчики, которые говорят, что парни не носят платья или не носят розовое, — заявила Фокс.

Актриса рассказала, что поддерживает сына в этом, так как хочет, чтобы он вырос уверенным в себе и не обращал внимания на мнение окружающих о себе. Также она отметила, что у Ноа явный талант дизайнера и он помогает ей выбирать наряды.

Ранее News.ru писал о том, что папарацци поймали в объективы голливудскую актрису Наоми Уоттс вместе с сыном Самюэлем. Удивление вызвал образ мальчика: он был одет в женский сарафан.