Актриса Макеева назвала озлобленной брошенную с детьми супругу жениха

https://static.news.ru/photo/91f7ea76-7f53-11eb-9c1a-96000091f725_660.jpg Анастасия Макеева Фото: makeevan/instagram.com

Актриса Анастасия Макеева отреагировала на интервью жены своего возлюбленного Романа Малькова Светланы. Она призвала прессу проверять информацию и назвала свою соперницу озлобленной.

Ранее Светлана Малькова рассказала журналистам, что их брак ещё не расторгнут. Кроме того, девушка заявила, что многодетный отец не выполняет свои обязанности по алиментам и теперь ей одной приходится заботиться о четверых детях, пропадая на работе.

В ответ Макеева заявила, что пресса «стала нечистоплотной» и не проверяет свои источники информации, а пишет со слов соседки или «озлобленной жены», которая пытается привлечь внимание к себе, рассказав трогательную историю о счастливой семье.

Даже не убедившись, что человек в разводе, они пишут, что он женат. Их даже не смущает, что родители рядом с нами и это не очередной роман или интрижка, а серьёзные намерения, — пишет Макеева.

Она добавила, что счастливые семьи не распадаются и что наличие большого количества детей не может мешать счастью.

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