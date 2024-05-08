Актриса Климова рассказала, из-за чего сын отказался от карьеры военного Климова заявила об отказе сына от военной карьеры из-за проблем с глазами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Екатерина Климова

Сын актрисы Екатерины Климовой Матвей отказался от карьеры военного из-за наследственных проблем с глазами, рассказала артистка в интервью изданию «ТН Звезды». По ее словам, из-за проблем с сетчаткой врачи запретили ему любые физические нагрузки.

Актриса подчеркнула, что ее сын военный по складу характера и хотел сделать хорошую карьеру в вооруженных силах. Он даже профессионально занимался боксом, но в определенный момент выяснилось, что у него есть семейная проблема с сетчаткой глаз. В результате именно это стало причиной того, что от военной карьеры ему пришлось отказаться.

Матвей у нас профессионально занимался боксом, но в какой-то момент выяснилось, что у него есть наша семейная проблема с сетчаткой глаз. В итоге ему нельзя было дальше продолжать заниматься боксом и в принципе запрещены физические нагрузки, — констатировала Климова.

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