Актриса Карелина рассказала, как познакомилась с Тарантино

Актриса Анжелика Карелина рассказала, что познакомилась с режиссёром Квентином Тарантино на вечеринке, посвящённой Golden Globe Awards. Она призналась, что попала туда случайно, делая вид, что говорит с кем-то по телефону у входа, пишут argumenti.ru.

Это было в Лос-Анджелесе на вечеринке, посвящённой Golden Globe Awards. Попала я туда авантюрно. Стояла у входа и делала вид, что пытаюсь говорить по телефону. Но якобы «связь ужасна», и я очень нервничаю по этому поводу. Видимо, этот «нерв» передался охраннице. Она неожиданно подошла ко мне и спросила: «У вас там кто-то есть?» Я сказала: «Да!» И она без лишних вопросов открыла мне заветную дверь, — вспомнила Карелина.

Она добавила, что после этого практически сразу смогла завязать диалог с режиссёром. Актриса сфотографировалась с ним и при следующей встрече попросила подписать фотографию. Карелина также упомянула, что читает рэп. В ответ на это Тарантино попросил её продемонстрировать свои навыки, Карелина сразу же согласилась.

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