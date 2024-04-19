Актриса Кабо вывела на красную дорожку ММКФ повзрослевшего сына

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Ольга Кабо с сыном

Актриса Ольга Кабо вывела на красную дорожку Международного московского кинофестиваля повзрослевшего сына, передает корреспондент NEWS.ru. Для мероприятия 56-летняя артистка выбрала классическую белую блузку с галстуком и блестящую юбку серебряного цвета, наследник был одет в черный костюм.

Я всегда жду чудес, жду увлекательного кино, которое бы бередило душу и ошеломляло. Кино, театр, искусство — это впечатления. Хочется быть вовлеченной в процесс, в кино, в историю, — сказала Кабо.

В 2002 году актрисе было присвоено звание «Заслуженная артистка России», в 2019 году она получила благодарность от президента Владимира Путина «За заслуги в развитии культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Кабо известна ролями в фильмах «Чокнутые», «Крестоносец», «Королева Марго»

Известно, что на 46-м ММКФ в основном конкурсе представлено 11 полнометражных картин. Всего покажут более 230 фильмов. Церемония открытия по традиции пройдет в Московском театре мюзикла.

Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков ранее отметил, что мероприятие хорошо тем, что на нем представлены разнообразные фильмы. Кроме того, во всех представленных картинах нет того, что противоречило бы Конституции РФ, например, воспевания ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По его словам, ни один фильм не содержит того, против чего Россия протестует.