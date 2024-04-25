Актриса из «Время первых» Урсуляк объяснила долги перед коммунальщиками Mash: актриса из «Время первых» Урсуляк задолжала 86 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Урсуляк

Telegram-канал Mash сообщил, что звезда фильма «Время первых», лауреат театральной премии «Золотая маска» Александра Урсуляк должна столичной ГИБДД и московским коммунальщикам 86 тысяч рублей. По его данным, артистка больше полугода не платит за квартиру и не оплачивает штрафы.

В Mash узнали, что ГБУ «Жилищник Пресненского района» еще в октябре прошлого года подал иск к Урсуляк. Как сообщает канал, актриса задолжала 45 310 рублей за электричество, газ и воду. По данным Mash, в декабре суд принял сторону истца, но счета пока не оплачены. Кроме того, канал сообщил о 66 непогашенных штрафах от ГИБДД на 40 100 рублей.

Актриса рассказала Mash, что «все дело в работе», из-за которой времени на финансовые вопросы нет. По данным канала, Урсуляк обещала погасить долги после завершения Московского международного кинофестиваля 26 апреля.

Ранее Mash сообщил, что на экс-миллиардера Сергея Полонского подали в суд коммунальные службы. По данным канала, он задолжал более 350 тысяч рублей за электроэнергию. Mash уточняет, что предприниматель находится за пределами страны, поэтому все претензии направлены его экс-супруге.