Актриса из «Прекрасной няни» рассказала, как ей удаётся выглядеть молодо

https://static.news.ru/photo/e8a34594-6c0e-11eb-90d5-96000091f725_660.jpg Ольга Прокофьева Фото: АГН Москва/Global Look Press

Актриса сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева поделилась секретом молодости. Хорошо выглядеть ей помогают сбалансированное питание, регулярный массаж и «горящие глаза».

Особое внимание в своей жизни актриса уделяет позитиву.

Залогом прекрасного внешнего вида являются горящие глаза и выражение лица. Не надо забывать, что позитив должен быть на лице всегда, тогда оно становится привлекательнее, уходит возраст, — рассказала Прокофьева Пятому каналу.

Исполнительница роли Жанны Аркадьевны добавила, что мало ест и всегда по утрам делает зарядку. Она нашла упражнения, которые подходят именно ей: лёгкие отжимания и приседания. Причём упражнения для ног можно выполнять даже тогда, когда чистишь зубы, поделилась секретом актриса.

Пластическим хирургам актриса предпочитает косметолога. Она делает витаминные инъекции и лёгкий массаж лица. Зимой же в свой любимый крем Ольга Прокофьева добавляет несколько капель натурального масла.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева рассказала, что знает о болезни Анастасии Заворотнюк. За время работы артистки сдружились, несмотря на то, что по сюжету Прокофьева исполняла роль Жанны Аркадьевны — главного антагониста персонажа Заворотнюк.