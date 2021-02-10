Актриса из «Прекрасной няни» рассказала, как ей удаётся выглядеть молодо

Актриса сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева поделилась секретом молодости. Хорошо выглядеть ей помогают сбалансированное питание, регулярный массаж и «горящие глаза».
Особое внимание в своей жизни актриса уделяет позитиву.
Залогом прекрасного внешнего вида являются горящие глаза и выражение лица. Не надо забывать, что позитив должен быть на лице всегда, тогда оно становится привлекательнее, уходит возраст, — рассказала Прокофьева Пятому каналу.
Исполнительница роли Жанны Аркадьевны добавила, что мало ест и всегда по утрам делает зарядку. Она нашла упражнения, которые подходят именно ей: лёгкие отжимания и приседания. Причём упражнения для ног можно выполнять даже тогда, когда чистишь зубы, поделилась секретом актриса.
Пластическим хирургам актриса предпочитает косметолога. Она делает витаминные инъекции и лёгкий массаж лица. Зимой же в свой любимый крем Ольга Прокофьева добавляет несколько капель натурального масла.
Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева рассказала, что знает о болезни Анастасии Заворотнюк. За время работы артистки сдружились, несмотря на то, что по сюжету Прокофьева исполняла роль Жанны Аркадьевны — главного антагониста персонажа Заворотнюк.