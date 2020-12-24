Актриса из «Папиных дочек» поблагодарила фанатов после свадьбы с Авербухом

https://static.news.ru/photo/82bd1866-45f0-11eb-82d5-fa163e074e61_660.jpg Лиза Арзамасова Фото: liza_arzamasova/instagram.com

Актриса Лиза Арзамасова на своей официальной странице в социальной сети обратилась к своим подписчикам. Она поблагодарила всех поклонников за ту поддержку, что они ей оказали после свадьбы с хореографом Ильёй Авербухом.

Звёзды поженились 20 декабря 2020 года, чем вызвали бурную реакцию общественности. Поклонники знали об их отношениях, однако разница в возрасте у молодожёнов составляет более 20 лет. Сейчас, по словам Авербуха, у влюблённых «наступил большой медовый месяц», который, как он надеется, продлится всю жизнь.

Исполнительница роли Галины Сергеевны в известном ситкоме написала, что они с супругом за последние пару дней получили от подписчиков огромное количество добрых слов и эмоций, которые вызвали у неё нежность, восхищение и благодарность.

Вы словно огромный солнечный зонтик от негатива, от недовольных и знающих, «как надо и как не надо». Мы читали и переполнялись радостью от того, что в этом нервном и бушующем мире, где легко сломаться, наполниться негативом, да через край, чтоб расплёскивалось, — есть так много ответной радости за счастье других людей, — написала артистка в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, блогер Лена Миро отреагировала на свадьбу Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой, призвав последнюю «оттяпать деньжат» и скорее развестись со своим супругом, так как в нынешних условиях у молодой девушки не должно быть потребности выходить замуж за мужчину старше её на 20 лет и целовать «немолодые зубы цвета горчицы».

Лена Миро считает, что в странах с хорошей экономикой молодые девушки выходят замуж за немолодых мужчин вроде Илона Маска или звёзд Голливуда.