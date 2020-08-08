Актриса Ирина Горбачёва раскрыла размер своих заработков

https://static.news.ru/photo/b1df6094-d96d-11ea-a3d8-fa163e074e61_660.jpg Ирина Горбачёва Фото: irina_gorbacheva/instagram.com

Актриса Ирина Горбачёва, которая получила широкую известность благодаря коротким роликам в Instagram, призналась, что получает высокие гонорары.

За один съёмочный день я получаю от 100 до 300 тысяч рублей. Всё зависит от проекта. За рекламу в Instagram выходит где-то три – пять тысяч долларов. Это за каждый пост. Но я всегда внимательно отбираю рекламу и сотрудничаю только с теми брендами, которым доверяю, — отметила звезда в интервью для YouTube-канала Big Money.

При этом артистка выбирает разные роли, за которые даже могут не платить. Например, так она снялась в сериале «Чики». Горбачёвой понравилась идея автора шоу Эдуарда Оганесяна. Они вместе вложились в пилотную серию.

Поначалу да, мы полностью тратили свои деньги. Потом, конечно, проект принёс доход, — подчеркнула звезда.

Горбачёва на вырученные средства приобрела подержанный Land Rover. При этом она не может похвастаться огромными суммами на счетах или списком недвижимости. Дело в том, что актриса предпочитает вкладываться в сценарии и свою карьеру.

Ранее журнал Forbes составил рейтинг звёзд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами. Возглавил список генеральный продюсер телеканала RTVI, музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Его доходы в период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года оцениваются в $8,8 млн. Второе место занял певец Егор Крид, заработавший за это время $6,9 млн. Третье — его коллега Дима Билан, чьи доходы составили $6,8 млн.

Как писал NEWS.ru, музыкант Юрий Лоза раскритиковал коллег по шоу-бизнесу, в частности певицу Лолиту Милявскую, за очень большие, по его мнению, расценки на выступления. Певица в эфире телеканала НТВ рассказала, что за одно появление на сцене получает не менее €40 тысяч.