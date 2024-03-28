Актриса Гусева сказала, как сделать мир лучше Актриса Гусева: мы созданы помогать друг другу и тем самым делать мир лучше

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Екатерина Гусева

Певица и актриса Екатерина Гусева заявила, что люди рождены для того, чтобы помогать друг другу, передает корреспондент NEWS.ru с доброй музыкальной премии «Новое Радио AWARDS» и марафона в поддержку подопечных Благотворительного фонда Константина Хабенского. По словам артистки, осознание этого поможет сделать мир вокруг лучше.

Мы для этого на свете существуем, чтобы помогать друг другу. Это предназначение человека: взаимопомощь, взаимовыручка, любовь. Я думаю, если мы начнем это осознавать, то и мир лучше станет благодаря этим поступкам, — сказала Гусева.

При этом актриса сперва отказалась назвать троих артистов, которые наиболее заметны в благотворительной деятельности, однако навскидку согласилась назвать коллег Константина Хабенского и Юлию Пересильд. Она также добавила, что многие актеры помогают фонду «Дом с маяком». Подопечными этого фонда стали дети, которым не могут помочь врачи.

На этом же марафоне певица Валерия заявила, что целью произошедшего в «Крокус Сити Холле» теракта была «попытка посеять смуту в обществе». Она также призвала направить негативные эмоции в положительное русло. Исполнительница добавила, что всегда важно совершать добрые поступки, а сегодня — особенно. Во время беседы с журналистами Валерия также выступила за восстановление концертного зала «Крокус Сити Холл». Она назвала эту площадку лучшей в столице.