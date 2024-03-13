Актриса Елена Захарова рассказала о хобби дочери Актриса Захарова рассказала, что ее дочь увлекается танцами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Елена Захарова

Актриса Елена Захарова рассказала, что ее дочь любит танцевать. В беседе с NEWS.ru на гала-ужине премии BraVo артистка также сообщила, что берет наследницу с собой на концерты, чтобы приучить к классической музыке. Таким образом Захарова ответила на вопрос о том, как привлечь ребенка к классике.

Она любит танцевать, и я ей включаю, я говорю, это музыка Чайковского «Лебединое озеро» или это «Ромео и Джульетта», и она танцует. Вот так можно, если ребенок совсем маленький. А я еще, когда я читала стихи, я помню, ей даже было, там, годика четыре. Она сидела в ложе и засыпала, но все равно она засыпала под красивую музыку, под хорошие стихи, — отметила Захарова.

Актриса родила дочь Майю в 2017 году. Личность отца девочки она не раскрыла, но упомянула, что ей сделали предложение. Неизвестно, вышла ли артистка замуж. Она также не отвечает на вопросы СМИ о том, есть ли у нее сейчас вторая половинка.

Известно, что в 2011 году на свет появилась первая дочь артистки, которую назвали Анной-Марией. Однако девочка скончалась в восьмимесячном возрасте от острой вирусной инфекции. Врачи долго не могли определить, что малышка заболела менингококковой инфекцией. В итоге через несколько дней Анну-Марию пришлось ввести в медикаментозную кому, из которой она не вышла.