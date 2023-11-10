Актриса Ангарская призналась, чего ей не хватает для полного счастья Актриса Ангарская призналась, что для полного счастья ей не хватает денег

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Надежда Ангарская

Актриса, певица и телеведущая Надежда Ангарская рассказала NEWS.ru, что для полного счастья ей не хватает денег. По ее мнению, у каждого человека постоянно всплывает денежный вопрос, ведь все делается ради них.

Мне кажется, всегда не хватает нам денег. Давайте будем откровенными, да? Потому что мы все делаем ради них. Мы встаем утром на работу, мы оставляем своих детей с кем-то, потому что мы идем зарабатывать деньги. Мы едем на машине, за которую ты уже заплатил либо взял ее в кредит, тебе постоянно надо обслуживать. И постоянный вопрос денег, конечно же, если бы просто ниоткуда тебе в месяц капала какая-то сумма, и все, и ты можешь заниматься саморазвитием. Такого не бывает, — сказала Ангарская.

Ранее Ангарская заявила, что начинала работать певицей в ресторане, это было ее первое официальное трудоустройство по трудовой книжке. Однако, будучи школьницей, в шестом-седьмом классе она за деньги участвовала в детских утренниках. Актриса рассказала, что примерно в этом же возрасте ходила с одноклассниками по квартирам на старый Новый год и колядовала, а соседи давали ей конфеты, апельсины, колбасу и деньги. Ангарская призналась, что в тот момент чувствовала себя добытчицей.