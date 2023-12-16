Состояние здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк стабильное, рассказала ее дочь Анна. Что еще известно о состоянии артистки, чем она болеет, где сейчас, какие прогнозы дают врачи?
Что рассказала дочь Заворотнюк
В социальных сетях Анна Заворотнюк призналась, что у нее нет хороших новостей, чтобы поделиться с поклонниками актрисы.
«Не могу сказать, что все хорошо, но состояние стабильное», — написала девушка.
Ранее, в ноябре, она признавалась, что ей нелегко обсуждать здоровье матери, поскольку состояние Заворотнюк остается тяжелым. Анна живет за рубежом, но, по ее словам, регулярно созванивается с родственниками и переживает. В начале декабря девушка рассказала, что собирается навестить родителей и бабушку перед Новым годом.
Чем болеет Анастасия Заворотнюк
Более четырех лет звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется со злокачественной опухолью головного мозга — глиобластомой. Летом 2019 года она перестала участвовать в театральных постановках, а ее семья попросила СМИ и поклонников не беспокоить актрису.
Известно, что актриса несколько раз проходила терапию в онкологических клиниках. В середине 2022 года инсайдеры сообщили, что состояние Анастасии Заворотнюк критическое и шансов на выживание «совсем мало».
В 2020 году директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров рассказывал, что для Анастасии Заворотнюк подобрали передовое лечение с использованием вирусов, которые уничтожают раковые клетки.
Какие прогнозы дают врачи Заворотнюк
Глиобластома головного мозга — очень тяжелое заболевание с высоким уровнем смертности. Западные медицинские центры отмечают, что без необходимого лечения только около 10% пациентов живут более трех месяцев. Лечение в большинстве случаев способно продлить жизнь до полутора-двух лет (в тяжелых случаях — до года).
В феврале 2023 года Анастасия вернулась домой из онкологической клиники, ее забрал муж Петр Чернышев. Известно, что сейчас «прекрасная няня» живет в собственном особняке в подмосковном поселке Крекшино.
Врач-онколог Игорь Долгополов рассказал KP.RU, что в случае успеха терапии и отсутствия рецедивов онкологии у актрисы остается возможность восстановить нормальный образ жизни. При этом чрезвычайно важен процесс комплексной реабилитации после заболевания головного мозга.
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