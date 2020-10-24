Актриса Анастасия Меськова развелась с мужем

https://static.news.ru/photo/5812f866-15e8-11eb-a00c-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/anastasiameskova

Актриса Анастасия Меськова развелась со своим супругом Александром. Звезда телесериала «Сладкая жизнь» не спешит давать какие-либо комментарии.

Известно, что Меськова тщательно скрывает все подробности своей личной жизни. В 2003 году артистка имела короткий роман с Дмитрием Дюжевым, однако и этот союз закончился расставанием.

Меськова воспитывает двоих детей. Своего старшего сына Валерия она родила в 19 лет, отцом ребёнка стал повар Константин Берг, уточняет портал «7 Дней».

В 2016 году Меськова родила сына Савелия от супруга Александра, однако счастливое событие не смогло спасти брак.

Ранее NEWS.ru писал, что поклонники заподозрили роман между Юрием Гальцевым и молоденькой актрисой после публикации фото в обнимку. На снимке 59-летний заслуженный артист России нежно обнимает незнакомку в неглиже, на плече у которой стоит его автограф. А в подписи к фото клоун признаётся девушке в любви.