Актриса Анастасия Меськова развелась с мужем

Актриса Анастасия Меськова развелась со своим супругом Александром. Звезда телесериала «Сладкая жизнь» не спешит давать какие-либо комментарии.
Известно, что Меськова тщательно скрывает все подробности своей личной жизни. В 2003 году артистка имела короткий роман с Дмитрием Дюжевым, однако и этот союз закончился расставанием.
Меськова воспитывает двоих детей. Своего старшего сына Валерия она родила в 19 лет, отцом ребёнка стал повар Константин Берг,
В 2016 году Меськова родила сына Савелия от супруга Александра, однако счастливое событие не смогло спасти брак.
Ранее NEWS.ru писал, что поклонники заподозрили роман между Юрием Гальцевым и молоденькой актрисой после публикации фото в обнимку. На снимке 59-летний заслуженный артист России нежно обнимает незнакомку в неглиже, на плече у которой стоит его автограф. А в подписи к фото клоун признаётся девушке в любви.