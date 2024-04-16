Актеру из сериала «Кухня» стало плохо на репетиции спектакля Mash: актеру Овчинникову стало плохо на репетиции в Театре на Трубной

Фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»

Елена Проклова в роли Ширли и Александр Овчинников в роли Смюэля во время предпоказа спектакля «Семейный шкаф и его обитатели»

Telegram-канал Mash сообщил, что актер Александр Овчинников почувствовал себя плохо на репетиции в Театре на Трубной в Москве. По данным канала, артист переволновался и пожаловался на давление. Отмечается, что ему уже вызвали скорую.

Как пишет Mash, в театре сегодня запланирована премьера спектакля «Тетка Чарлея». Отменят ли постановку из-за ухудшения самочувствия Овчинникова, неизвестно. Российскому зрителю актер известен по сериалу «Кухня».

Ранее народного артиста РСФСР Юрия Куклачева госпитализировали с бенефиса «Жемчужная нить жизни», который проходил 19 апреля в московском «Вегас Сити Холле». Дрессировщику кошек стало плохо после выступления на сцене. Во время беседы с журналистами он заметно побледнел и попросил стул. Выяснилось, что у него случился обширный инфаркт.

Позже Telegram-канал SHOT сообщил, что Куклачев после проведенной операции на сердце из-за перенесенного инфаркта большую часть времени лежит в кровати. Известного дрессировщика собираются перевести из реанимации в обычную палату только к концу недели. По информации канала, после выписки из больницы Куклачев планирует дать большую пресс-конференцию, чтобы поблагодарить врачей, которые спасли ему жизнь.