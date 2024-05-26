«112»: актера «Бандитского Петербурга» задержали за дебош с полицейскими «112»: актера «Бандитского Петербурга» Жилкина задержали за дебош

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что актера сериала «Бандитский Петербург» Романа Жилкина задержали в Санкт-Петербурге после инцидента в отделе полиции. По данным канала, артист находился в здании в состоянии алкогольного опьянения и вел себя вызывающе.

По информации «112», Жилкин пришел в отделение со своими друзьями, один из которых хотел написать заявление о мошенничестве. Источники канала уточняют, что актер не смог спокойно ждать своего друга и начал вести себя вызывающе. Как отметил канал, он вышел на улицу и начал ходить вокруг полицейских машин, отвечая резко на вопросы сотрудников.

Сотрудники полиции заметили, что Жилкин пьян, попросили угомониться, но тот лишь ухмылялся. Когда актера попросили пройти в отдел, составить протокол за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, тот стал толкаться, — говорится в сообщении.

По данным источника, к разборкам позже присоединилась женщина, находившаяся в компании Жилкина. Как отмечает «112», полицейские приняли решение задержать Жилкина и оставить его там до момента, пока он не протрезвеет.

Ранее посетитель кафе на Гончарной улице в Санкт-Петербурге попытался атаковать сотрудников Росгвардии с вилкой. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.