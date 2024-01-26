Актер «Слова пацана» спел вместе с Бастой на сцене в Дубае Актер Леон Кемстач спел с Бастой на концерте в Дубае

Фото: Пресс-служба Wink

Леон Кемстач

Актер Леон Кемстач, который исполнил главную роль в сериале «Слово пацана», выступил на концерте в Дубае вместе с рэпером Бастой. Музыкант разместил в своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео с мероприятия. На кадрах видно, как он исполняет кавер на песню «На заре», а юный актер танцует рядом с ним и подпевает.

Концерт Басты проходил на открытой сцене. Рэпер дал концерт в честь открытия своего ресторана в Объединенных Арабских Эмиратах.

В декабре Кемстач опубликовал в своих социальных сетях пост о записи кавера на хит 1980-х годов, актер перепел композицию Александра Серова «Как быть». Незадолго до премьеры звезда «Слова пацана» намекал на запись песни, опубликовав фото с композитором Игорем Крутым, который был автором нескольких композиций Серова. Кемстач отметил, что занимался музыкой в школе, но всерьез покорять сцену никогда не думал. Он также подчеркнул, что гордится сотрудничеством с Игорем Крутым.

8 января российский композитор Игорь Крутой в своем блоге заявил о выходе клипа на песню «Как быть» в исполнении Леона Кемстача. Он назвал манеру исполнения актера непосредственной и наивной. По словам Крутого, нельзя сравнивать 15-летнего актера с умудренным жизненным опытом певцом Александром Серовым.