«Идиоты что ли»: актер Селин отреагировал на слухи о долгах за коммуналку Селин опроверг слухи о задолженностях перед коммунальщиками

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сергей Селин

Актер Сергей Селин опроверг слухи о задолженности перед коммунальщиками. В беседе с Telegram-каналом «Mash на Мойке» звезда «Улиц разбитых фонарей» назвал появившуюся информацию «херней на постном масле».

Вы думаете это сенсация будет что ли? Это херня на постном масле! Вы идиоты что ли? — сказал артист.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что петербургские коммунальщики подали иск в суд против актера Сергея Селина из-за его долгов за электроэнергию. По данным канала, предприятие звезды «Улиц разбитых фонарей» задолжало 50 тысяч рублей.

Как стало известно каналу, через свой ИП Селин сдает в аренду недвижимость в Санкт-Петербурге, но на одном из объектов накопился долг по коммунальным платежам. По информации SHOT, ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» обратилось в суд, чтобы взыскать задолженность.

Ранее Сергей Селин заявил, что российский актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) перешел все возможные красные линии. По его словам, такого «упертого барана» может остановить только кулак. Селин также считает, что у Смольянинова, который покинул Россию после начала спецоперации и начал критиковать руководство страны, «поехала крыша».