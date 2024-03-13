Актер Алексей Нилов заявил, что безразлично относится к позиции Аллы Пугачевой о специальной военной операции России на Украине. В программе RTVI «Легенда» звезда «Улиц разбитых фонарей» отметил, что считает нормальным «топтание» по Примадонне и ее супругу, юмористу Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).
Я ничего не думаю по поводу позиции других людей, у меня есть своя позиция. А то, что топчут Аллу Борисовну с Галкиным, — ну, значит, так положено, — подчеркнул артист.
Он добавил, что для него Пугачева — это великая женщина и певица. По его словам, исполнительница смогла достичь очень больших высот.
Для меня Алла Борисовна — это великая женщина, великая певица, которая достигла очень больших высот. Что там у нее на старости лет в голове и как — посмотрим, какими будем мы, — заключил Нилов.
Ранее Нилов рассказал, как спел вместе с коллегами по сериалу на одной сцене с Аллой Пугачевой. Он поделился, что Примадонна сама попросила исполнить композицию «Мадам Брошкина» в Кремлевском дворце. Артист назвал этот случай «подставой». Актер добавил, что артисты пели на концерте «Менты в Кремле». Это произошло после того, как в одной из серий герои исполняли песню «Позови меня с собой». Он отметил, что они не хотели петь хит, потому что его автор Татьяна Снежина погибла в очень молодом возрасте.