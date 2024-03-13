Актер Нилов счел нормальным «топтание» по Пугачевой и Галкину Актер Нилова заявил, что безразличен к позиции Пугачевой о СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева и Максим Галкин(внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Актер Алексей Нилов заявил, что безразлично относится к позиции Аллы Пугачевой о специальной военной операции России на Украине. В программе RTVI «Легенда» звезда «Улиц разбитых фонарей» отметил, что считает нормальным «топтание» по Примадонне и ее супругу, юмористу Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Я ничего не думаю по поводу позиции других людей, у меня есть своя позиция. А то, что топчут Аллу Борисовну с Галкиным, — ну, значит, так положено, — подчеркнул артист.

Он добавил, что для него Пугачева — это великая женщина и певица. По его словам, исполнительница смогла достичь очень больших высот.

Для меня Алла Борисовна — это великая женщина, великая певица, которая достигла очень больших высот. Что там у нее на старости лет в голове и как — посмотрим, какими будем мы, — заключил Нилов.

Ранее Нилов рассказал, как спел вместе с коллегами по сериалу на одной сцене с Аллой Пугачевой. Он поделился, что Примадонна сама попросила исполнить композицию «Мадам Брошкина» в Кремлевском дворце. Артист назвал этот случай «подставой». Актер добавил, что артисты пели на концерте «Менты в Кремле». Это произошло после того, как в одной из серий герои исполняли песню «Позови меня с собой». Он отметил, что они не хотели петь хит, потому что его автор Татьяна Снежина погибла в очень молодом возрасте.