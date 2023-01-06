Актер Максим Дрозд объяснил следы побоев на лице Актер Дрозд заявил, что побои ему нанес сын во время спарринга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максим Дрозд

Актер Максим Дрозд на своей странице в Instagram (деятельность в России запрещена) объяснил ссадины и синяки на лице спаррингом с сыном в спортивном зале. До этого источник «Известий» рассказывал, что Дрозд попал в больницу с повреждениями ноги и головы, после чего его отправили на дополнительное обследование. Не все подписчики поверили в версию со спортивным поединком.

Не самая удачная тренировка, решили с сыном сходить в зал поспарринговаться. Молодежь растет, крепчает, а наше дело — не пропускать! — написал артист под фотографией, на который запечатлены побои.

Один из подписчиков иронично предположил, что спарринг проходил с «битами и арматурами».

Ранее шоумена Стаса Барецкого избили у одного из клубов в Санкт-Петербурге на Московском проспекте. Злоумышленник напал на мужчину, похитил у него мобильный телефон и 120 тысяч рублей, после чего скрылся. У артиста диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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