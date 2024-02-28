Звезда «Слова пацана» признался в алкогольной зависимости Актер из «Слова пацана» Зулькарнаев признался в алкогольной зависимости

Фото: t.me/zullev

Лев Зулькарнаев

Актер Лев Зулькарнаев, исполнивший роль Зимы в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», признался в YouTube-шоу «Вписка» в алкогольной зависимости. По словам артиста, раньше он в больших количествах употреблял спиртное.

Однажды я напился и чуть не сорвал спектакль. Я пришел сильно пьяным, и меня вывели из состава, заменили, — вспомнил Зулькарнаев.

Он подчеркнул, что стал пить из-за расставания с девушкой. Сейчас артист сократил употребление спиртного до двух раз в неделю, но полностью отказаться от него не может, потому что сильно устает.

Ранее американский актер Майкл Бин сорвал съемки фильма «Американец» Алексея Балабанова, уйдя в длительный запой после прибытия в Норильск в 2003 году. Об этом рассказал продюсер и переводчик Тобин Обер в день 65-летнего юбилея российского режиссера.

До этого певица МакSим опубликовала видео из реабилитационной клиники. По ее словам, она слишком рано после тяжелой болезни начала гастролировать и попыталась поддержать себя алкоголем. До этого МакSим отменила весенний гастрольный тур из-за болезни на фоне слишком высокого темпа работы. Она пояснила, что из-за перегрузок ей пришлось отправиться на лечение.