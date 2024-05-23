Актер Чепуренко рассказал о последней прочитанной книге Актер Чепуренко рассказал, что последней прочитал книгу «Работа над ролью»

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Вячеслав Чепурченко

Актер Вячеслав Чепурченко рассказал NEWS.ru, что последней прочитал произведение Константина Станиславского «Работа над ролью». На вручении премии «Дай пять!» артист отметил, что книга является для него прикроватной.

Станиславский, я перечитываю постоянно, как прикроватная книга. «Работа над ролью», кажется, так она называется. В принципе это моя работа — читать много сценариев, — сказал Чепурченко.

Артист в 2009 году окончил театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Собинова. В том же году стал актером Театра-студии под руководством Олега Табакова. Первой работой Чепуренко стала роль Славика в спектакле «Волки и овцы» Константина Богомолова. В кино Чепурченко дебютировал в 2011 году: сыграл сына погибшего участкового в сериале «Пятницкий». Дальше последовали «Мосгаз», «Легенда №17» и первая главная роль в ленте «Моими глазами».

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