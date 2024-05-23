Актер Вячеслав Чепурченко рассказал NEWS.ru, что последней прочитал произведение Константина Станиславского «Работа над ролью». На вручении премии «Дай пять!» артист отметил, что книга является для него прикроватной.
Станиславский, я перечитываю постоянно, как прикроватная книга. «Работа над ролью», кажется, так она называется. В принципе это моя работа — читать много сценариев, — сказал Чепурченко.
Артист в 2009 году окончил театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Собинова. В том же году стал актером Театра-студии под руководством Олега Табакова. Первой работой Чепуренко стала роль Славика в спектакле «Волки и овцы» Константина Богомолова. В кино Чепурченко дебютировал в 2011 году: сыграл сына погибшего участкового в сериале «Пятницкий». Дальше последовали «Мосгаз», «Легенда №17» и первая главная роль в ленте «Моими глазами».
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