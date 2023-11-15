Актер Чадов поделился своим секретом счастливой семейной жизни Актер Андрей Чадов: для счастья в семейной жизни людям должно быть хорошо вместе

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Андрей Чадов

Чтобы семейная жизнь была счастливой, людям просто должно быть хорошо вместе, считает актер Андрей Чадов. В разговоре с Пятым каналом он отметил, что в своем браке «ничего не строит»: у них с женой, актрисой Анастасией Виноградовой, нет никаких специальных способов существования. Чадов подчеркнул, что встретил свою будущую супругу только в 37 лет.

А дело в том, что мы ничего не строим. Вот хорошо, и все. Я поэтому и женился. Ничего мы не строим. Нет никаких специальных каких-то способов существования. Нам просто хорошо вместе. <...> Я встретил в 37 только супругу свою будущую. И много всякого было за 37 лет, — рассказал актер.

По его словам, он мог оценить человека, которого встретил, по тем качествам, которые важны для создания крепкой семьи. Чадов подчеркнул, что в его жене эти качества есть. Актер также добавил, что встретить свое счастье можно в любом возрасте: и в 60 лет, и в 70 лет.

Продюсер Иосиф Пригожин ранее рассказал, что секрет семейного счастья заключается в способности уступать друг другу и учитывать интересы всех членов семьи. По его словам, важно и необходимо считаться с мнением и мировоззрением не только партнера, но и детей.

Его жена, певица Валерия, в свою очередь отметила, что сохранить любовь в семье проще, если супруги обладают схожими увлечениями и взглядами на жизнь. Еще одним фактором долгого и крепкого брака она назвала схожее чувство юмора.