Актер Балуев раскрыл свой источник счастья Актер Балуев: счастье приносят встречи и общение со зрителями

Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Александр Балуев

Встречи со зрителями и общение с ними приносят счастье, заявил в беседе с KP.RU актер и народный артист России Александр Балуев. По его словам, такое взаимодействие необходимо не только для наблюдателя, но и для творца.

Встречи со зрителями, их отзывы, впечатления о том, чем я занимаюсь, нужно ли это, приносит ли это какую-то отдачу или нет. Это некая взаимная необходимость между художником и зрителем, — добавил Балуев.

Артист также обратил внимание на то, что его может разочаровать хамство, бескультурье и безграмотность. Он призвал разделять разочарование и уныние, назвав последнее самым большим грехом.

Балуев ранее заявил, что сейчас в России не хватает чувственного и доброго кино. Он также назвал в числе человеческих фильмов такие ленты, как «Весна на Заречной улице» и «Ко мне, Мухтар!». Артист подчеркнул, что в последнее время на экраны выходит «инопланетянская чушь».

Актер прежде указал на то, что артистам не стоит забывать о патриотизме. По его мнению, это чувство измеряется желанием кого-то поддержать и что-то утвердить, так как здесь не подходит конкретизация.