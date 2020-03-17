Адвокат Екатерина Гордон прошла анализы на наркотики. Таким образом она решила доказать, что Айза Анохина распространяет о ней недостоверную информацию.
Юрист опубликовала результаты тестов в своём Instagram. Она отметила, что исполнительница рэпа, пообещавшая пройти вместе с Гордон всех врачей, в последний момент отказалась от этой идеи.
Она не пошла и поставила меня в блок. Какие там тесты спустя недели будет сдавать Айза, мне теперь плевать, человек не употребляющий просто сразу сдаёт всё, — заявила Гордон.
Как ранее передавал NEWS.ru, Гордон обратилась в ГСУ по Москве с заявлением на Сергея Жорина. Она обвиняет его в нарушении неприкосновенности частной жизни.