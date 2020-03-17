https://static.news.ru/photo/fd52b130-6883-11ea-8ef7-fa163e074e61_660.jpg Айза Анохина Фото: aizalovesam/instagram.com

Адвокат Екатерина Гордон прошла анализы на наркотики. Таким образом она решила доказать, что Айза Анохина распространяет о ней недостоверную информацию.

Юрист опубликовала результаты тестов в своём Instagram. Она отметила, что исполнительница рэпа, пообещавшая пройти вместе с Гордон всех врачей, в последний момент отказалась от этой идеи.

Она не пошла и поставила меня в блок. Какие там тесты спустя недели будет сдавать Айза, мне теперь плевать, человек не употребляющий просто сразу сдаёт всё, — заявила Гордон.

Как ранее передавал NEWS.ru, Гордон обратилась в ГСУ по Москве с заявлением на Сергея Жорина. Она обвиняет его в нарушении неприкосновенности частной жизни.